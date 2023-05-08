Блогер Хасбик задержан полицией Дагестана

Известный видеоблогер Хасбулла Магомедов был задержан полицией Дагестана за агрессивное поведение на дорогах. Об этом рассказали в МВД по региону.
Вместе с ним были задержаны и его друзья. Их, как они заявили, «свадебные эмоции» переросли в битье машин друг об друга и поджоги шин. Молодые люди перекрыли дороги для своих развлечений. Полиция вынуждена была задержать празднующую компанию. С автомобилей задержанных была снята тонировка, а машины отправили на штрафстоянку. Сотрудниками Госавтоинспекции МВД Дагестана составлены административные протоколы на каждого из участников мероприятия за все допущенные нарушения.
Ранее Хасбик уже оказывался в центре скандала после того, как был раскритикован пользователями сети за жестокое обращение с кошкой. В ответ он назвал недовольных лицемерами.