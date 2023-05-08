Каноническая УПЦ запретила проведение служений трем примкнувшим к раскольникам священникам

Указом предстоятеля Украинской православной церкви были уволены иерей Алексей Степанов, архимандрит Ярослав (Алексеенко) и иерей Владимир Шинкарук. Служители церкви запрещено осуществлять духовную деятельность без права причастия святых христовых таин на основании десятого, 11 и 39 правила святых апостолов, второго правила Антиохийского собора, за раскольническую деятельность и нарушение присяги священнослужителя