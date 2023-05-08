ГИБДД ограничила движение по Ирбитскому тракту из-за задымления от лесных пожаров в Тюменской области

В настоящий момент на участке магистрали от деревни Речкиной до Коняшиной инспекторы ДПС пропускают только спецтехнику. В ведомстве подчеркнули, что особенно сильное задымление наблюдается вблизи первого населенного пункта. Отмечается, что стражи порядка не только регулируют движение автомобилей, но и помогают местным жителям и волонтерам.