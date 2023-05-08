ГИБДД ограничила движение по Ирбитскому тракту из-за задымления от лесных пожаров в Тюменской области

Лесные пожары, бушующие в Тюменской области, сопровождаются сильным задымлением. В связи с этим сотрудники региональной Госавтоинспекции ограничили движение автотранспорта по Ирбитскому тракту, сообщили в информационном центре правительства региона.
В настоящий момент на участке магистрали от деревни Речкиной до Коняшиной инспекторы ДПС пропускают только спецтехнику. В ведомстве подчеркнули, что особенно сильное задымление наблюдается вблизи первого населенного пункта. Отмечается, что стражи порядка не только регулируют движение автомобилей, но и помогают местным жителям и волонтерам.
Сотрудники экстренных служб утром 8 мая зафиксировали в Тюменской области 12 лесных пожаров общей площадью свыше 1,1 тыс. га и 12 ландшафтных пожаров. Ликвидация открытого горения у деревни Красный Яр не обошлась без жертв — погиб один местный житель, еще двое пострадали.
Ранее сообщалось, что власти Тюменской области объявили режим ЧС из-за лесных пожаров. О принятом решении сообщил губернатор региона Александр Моор в личном Telegram-канале.