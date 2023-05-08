«Чей Крым?»: Екатерина Мизулина обратилась администраторам известного Telegram-канала

Чуть позже в этот же день администраторы канала опровергли обвинения Мизулиной и заявили, что периодически те или иные лица признают этот канал сторонником проукраинской или пророссийской стороны. Однако, по их словам, это не является правдой, так как «Топор» не пропагандирует ни ту, ни другую сторону.