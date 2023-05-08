«Чей Крым?»: Екатерина Мизулина обратилась администраторам известного Telegram-канала

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина продолжает проверять сомнительный Telegram-канал «Топор», который был замечен в антироссийскими публикациями и распространением фейков.
Сегодня, 8 мая, Мизулина опубликовала пост в своем Telegram-канале, где заявила, что канал «Топор» и смежные с ним ресурсы являются «украинскими аккаунтами из Харькова, которые контролируются киевским режимом». Она также обратила внимание, что Telegram абсолютно игнорирует рекламу нарко-магазинов со стороны «Топора».
Чуть позже в этот же день администраторы канала опровергли обвинения Мизулиной и заявили, что периодически те или иные лица признают этот канал сторонником проукраинской или пророссийской стороны. Однако, по их словам, это не является правдой, так как «Топор» не пропагандирует ни ту, ни другую сторону.
После этого Мизулина ответила на заявления администраторов канала. Она спросила у них, «чей Крым», а также привела частично скрытый номер одного из руководителей «Топора» из которого многое становится понятно.