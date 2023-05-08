Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя осудил решение президента Украины Владимира Зеленского отметить празднование Дня Победы 9 мая. Об этом сообщил сайт РЕН-ТВ.
Лидер Украины, по мнению дипломата, своим указом о переносе Дня Победы на 8 мая оскорбил всех жителей жителей стран-победительниц.
«Есть много людей, для которых 9 Мая священно», - особенно подчеркнул Небензя.
9 мая же Зеленский хочет сделать «Днем Европы», за что уже получил прозвище «Иуда 21 века» и обвинение в возрождении фашизма на территории Украины.
Ранее ФАН-ТВ разобрался, кого и как смогли напугать украинские террористы.