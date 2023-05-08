Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Российский дипломат Василий Небензя возмутился решением Зеленского отменить праздник 9 мая

Политика
Российский дипломат Василий Небензя возмутился решением Зеленского отменить праздник 9 мая

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя осудил решение президента Украины Владимира Зеленского отметить празднование Дня Победы 9 мая. Об этом сообщил сайт РЕН-ТВ.

Лидер Украины, по мнению дипломата, своим указом о переносе Дня Победы на 8 мая оскорбил всех жителей жителей стран-победительниц.

«Есть много людей, для которых 9 Мая священно», - особенно подчеркнул Небензя.

9 мая же Зеленский хочет сделать «Днем Европы», за что уже получил прозвище «Иуда 21 века» и обвинение в возрождении фашизма на территории Украины.

Ранее ФАН-ТВ разобрался, кого и как смогли напугать украинские террористы.
небензя 9 мая зеленский
Военкоры ФАН