В Москву приехали почти все главы стран СНГ для участия в Параде Победы

Практически все президенты стран Содружества Независимых Государств (СНГ) прибыли в Москву для участия в Параде Победы 9 мая.
РИА Новости сообщают, что на данный момент в Москву уже приехали главы Белоруссии, Армении, Кыргызстана и Казахстана. В ближайшее время столицу должны будут посетить лидеры Таджикистана и Узбекистана.
Все еще непонятно, будут ли принимать участие в Параде 9 мая президенты Азербайджана и Туркмении.
Ранее в Брянской области отменили массовые празднования и мероприятия в День Победы по указу губернатора региона Александра Богомаза. Связано это с необходимостью обеспечить граждан должным уровнем безопасности.