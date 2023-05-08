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В Москву приехали почти все главы стран СНГ для участия в Параде Победы

Общество
В Москву приехали почти все главы стран СНГ для участия в Параде Победы

Практически все президенты стран Содружества Независимых Государств (СНГ) прибыли в Москву для участия в Параде Победы 9 мая.

РИА Новости сообщают, что на данный момент в Москву уже приехали главы Белоруссии, Армении, Кыргызстана и Казахстана. В ближайшее время столицу должны будут посетить лидеры Таджикистана и Узбекистана.

Все еще непонятно, будут ли принимать участие в Параде 9 мая президенты Азербайджана и Туркмении.

Ранее в Брянской области отменили массовые празднования и мероприятия в День Победы по указу губернатора региона Александра Богомаза. Связано это с необходимостью обеспечить граждан должным уровнем безопасности.
9 мая день победы парад победы
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