Участник СВО исполнил желание ветерана ВОВ в Кемеровской области

Один из участников СВО приехал в Кемерово, чтобы поздравить столетнего ветерана Великой Отечественной войны с наступающим 9 Мая. Об этом сообщает SHOT.
Красноармеец Пётр Александрович Шпанич из Кузбасса желал пообщаться с кем-то из военнослужащих, принимающих участие в СВО. В честь Дня Победы ветерану устроили встречу с недавно вернувшимся с фронта добровольцем Алексеем Савиным.
Участники боевых действий поделились друг с другом историями со службы и пожелали мира и долгих лет жизни. Кроме того, оркестр исполнил песни времен Великой Отечественной войны у дома ветерана.
Ранее СМИ сообщили, что в Херсонской области проходит акция «Георгиевская лента». Волонтеры раздали жителям региона символы Дня Победы, а также поздравили с праздником ветеранов.