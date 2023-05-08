Ученые Петербурга разработали технологию производства мебели из окурков и одноразовой посуды с помощью грибов

Новаторы добавили, что гриб в среднем растет пять дней, поглощая отходы и заполняя собой предложенную форму. В 2024 году ученые планируют открыть полномасштабный завод Spawn, рассчитывая вложить в него около 45 млн рублей, а также свою логистическую сеть.