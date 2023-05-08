Ученые Петербурга разработали технологию производства мебели из окурков и одноразовой посуды с помощью грибов

Молодые ученые из петербургского ИТМО разработали технологию производства мебели из окурков, одноразовой посуды и прочих отходов, переработанных с помощью грибов. Сейчас инновация проходит тестовые испытания, пишет «Деловой Петербург».
Авторами разработки являются участники технологического стартапа Spawn, которые располагают собственной лабораторией, а также цехом по переработке и производству небольших предметов. Идея молодых петербуржцев уже получила признание на нескольких крупных конкурсах.
Компания разработала технологию, которая позволит при помощи грибов перерабатывать такие виды бытовых отходов, как окурки, чеки, тетрапаки и одноразовую посуду. Пока метод тестируется на указанных категориях, но в будущем испытания распространятся и на прочие классификации мусора.
«Наша технология заключается в том, что мы используем отходы, обрабатываем их, высаживаем грибы и ждем, пока пройдет полная переработка. Мы можем сами производить любую форму, закладывая туда отходы и грибы, которые вырастают уже в готовые изделия», — пояснили стартаперы.
Новаторы добавили, что гриб в среднем растет пять дней, поглощая отходы и заполняя собой предложенную форму. В 2024 году ученые планируют открыть полномасштабный завод Spawn, рассчитывая вложить в него около 45 млн рублей, а также свою логистическую сеть.