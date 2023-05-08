Проукраинский активист начал массовую драку возле советского мемориала в Берлине

Сегодня, 8 мая, в Берлине несколько взрослых прогуливались по парку вместе со своими детьми. В какой-то момент последние решили залезть на советский танк, который был установлен, как мемориал. Полицейский сделал замечание детям, и пока он разговаривал с их родителями, мимо проходил проукраинский активист с соответствующим флагом на спине.