Несколько прохожих устроили драку с проукраинским активистом из-за инцидента с детьми на советском танке в Германии.
Сегодня, 8 мая, в Берлине несколько взрослых прогуливались по парку вместе со своими детьми. В какой-то момент последние решили залезть на советский танк, который был установлен, как мемориал. Полицейский сделал замечание детям, и пока он разговаривал с их родителями, мимо проходил проукраинский активист с соответствующим флагом на спине.
Между родителями детей на памятнике и мужчиной с флагом разгорелся конфликт. После этого словесный спор перерос в массовую драку. Активиста увезли в больницу с травмой головы, информирует немецкое издание B.Z.
Ранее сообщалось, что русские мигранты в Германии всерьез обеспокоились проблемой русофобии на территории ФРГ, которую пытаются продвигать в массы проукраинские активисты, сбежавшие из Украины.