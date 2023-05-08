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Певица Надежда Ангарская назвала имя новорожденного сына

Общество
Певица Надежда Ангарская назвала имя новорожденного сына

Российская актриса Надежда Ангарская во второй раз стала матерью третьего мая. Певица долгое время скрывала от широкой публики имя своего ребенка. Об этом пишет 5-tv.ru.

Актриса сообщила, что новорожденного зовут Даниил. Второй мальчик по весу вышел крупнее первого ребенка на 58 граммов. Как и в прошлый раз, Ангарская перенесла роды без обезболивающих, поэтому, по ее словам, много кричала во время появления Даниила на свет. Теперь певица хочет вдоволь выспаться, поскольку в будущем ей предстоят долгие бессонные ночи.

Ранее актриса Елизавета Арзамасова показала, как проводит время со своим сыном. Молодая мама не всегда испытывает позитивные эмоции во время игр с ребенком. Тем не менее, несмотря на загруженный график и большую популярность, Арзамасова старается одаривать сына всей полнотой любви.
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