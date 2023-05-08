Певица Надежда Ангарская назвала имя новорожденного сына

Актриса сообщила, что новорожденного зовут Даниил. Второй мальчик по весу вышел крупнее первого ребенка на 58 граммов. Как и в прошлый раз, Ангарская перенесла роды без обезболивающих, поэтому, по ее словам, много кричала во время появления Даниила на свет. Теперь певица хочет вдоволь выспаться, поскольку в будущем ей предстоят долгие бессонные ночи.