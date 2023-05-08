Селиванов: уговоры Запада примириться с Москвой и отказаться от Крыма станут ловушкой для Киева

Уговоры Запада пойти на перемирие с Россией, отказавшись от Крыма, станут ловушкой для киевских властей. Войну президент Украины Владимир Зеленский проиграет в любом случае, заявил официальный представитель сводной казачьей бригады «Дон» подполковник Алексей Селиванов в беседе с ФАН.
Запад призывает Киев отказаться от Крыма. Об этом сообщила представитель президента Украины Владимира Зеленского Тамила Ташева в интервью польскому изданию PAP.
«Они утверждают, что Крым можно вернуть, но потенциальные последствия будут огромными как для жителей полуострова, так и для Украины в целом. Они считают, что мы должны полностью отказаться от попыток вернуть его», — сказала она.
Ташева отметила, что планы киевских властей на возврат Крыма вызвали дискуссию среди западных политиков. По ее словам, они опасаются ответных действий со стороны России.
«Аналитики США и Европы прекрасно понимают, что на данном этапе Украина не сможет взять под свой контроль территории, присоединившиеся к России, и особенно Крым. Однако, желая спасти "незалежную" от перспективы окончательного разгрома, ряд представителей Запада будут уговаривать украинское руководство пойти на перемирие, отказавшись от полуострова», — заявил Селиванов.
По словам подполковника, так киевский режим и попадет в ловушку. Именно разогнанная на Украине нацистская истерия не позволит Владимиру Зеленскому согласиться на мирное соглашение, пояснил он.
«Ведь в таком случае киевский лидер будет выглядеть в глазах укронацистов предателем. А не приняв предложение Запада пойти на попятную, Зеленский неизбежно проиграет войну, раньше или позже.
Но на самом деле отказ Киева от перемирия ценой утраты присоединенных к России областей — это очень хорошо для нас. Ведь такой расклад не позволит пойти на "договорняк" и тем представителям российской элиты, которые бы этого захотели», — подытожил Алексей Селиванов.
Ранее социолог, публицист и общественный деятель Филипп Грилль заявил ФАН, что главу ГУР Украины Кирилла Буданова ждет военный трибунал по укронацизму. По словам эксперта, Буданов — подлинный наследник Бандеры, ведь и тот занимался терроризмом и убийствами из-за угла.