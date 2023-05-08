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Госдеп США считает, что Сирия не должна возвращаться в ЛАГ

Политика
Госдеп США считает, что Сирия не должна возвращаться в ЛАГ

Представители Госдепа США считают, что Сирия еще не заслужила своего возвращения в Лигу арабских государств.

Как сообщил новостной сайт Рамблер, американская сторона опасается возрождения Исламского государства* и поставок наркотиков из Сирии.

«Тем не менее, мы разделяем многие цели наших арабских партнеров в отношении Сирии», - заявил депутат из администрации Штатов.

По словам американского представителя, данную точку зрения поддерживают еще и многие партнерские США арабские страны, опасающиеся большого наплыва беженцев с территории Сирии.

Ранее стало известно, что военно-воздушные силы Иордании уничтожили знаменитого наркоторговца на юге Сирии.

* террористическая группировка, которая запрещена на территории РФ.
США сирия лига арабских государств
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