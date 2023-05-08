Госдеп США считает, что Сирия не должна возвращаться в ЛАГ

Представители Госдепа США считают, что Сирия еще не заслужила своего возвращения в Лигу арабских государств.
Как сообщил новостной сайт Рамблер, американская сторона опасается возрождения Исламского государства* и поставок наркотиков из Сирии.
«Тем не менее, мы разделяем многие цели наших арабских партнеров в отношении Сирии», - заявил депутат из администрации Штатов.
По словам американского представителя, данную точку зрения поддерживают еще и многие партнерские США арабские страны, опасающиеся большого наплыва беженцев с территории Сирии.
Ранее стало известно, что военно-воздушные силы Иордании уничтожили знаменитого наркоторговца на юге Сирии.
* террористическая группировка, которая запрещена на территории РФ.