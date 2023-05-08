Посол Украины в ФРГ Алексей Макеев отказался возлагать цветы к памятнику погибшим советским воинам в Берлине. Об этом сообщает украинская интернет-газета «Страна».
Свое решение Макеев мотивировал тем, что данный постамент якобы является элементом российской пропаганды о событиях Великой Отечественной войны. Для возложения цветов посол выбрал немецкий мемориал жертвам войны и тирании «Нойе Вахе».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об утверждении 9 мая Дня Европы. Теперь жители страны каждый год будут чествовать историческое единство с европейцами, которые одержали победу над нацизмом, отметил государственный лидер.