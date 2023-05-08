Губернатор Белгородской области Гладков: в Валуйском городском округе средства ПВО сбили БПЛА самолетного типа

Ранее Вячеслав Гладков сообщал, что под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) попало село Сподарюшино Грайворонского городского округа. Губернатор Белгородской области подчеркнул, что в результате атаки никто не пострадал, но повреждения получил частный жилой дом.