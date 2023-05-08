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Губернатор Белгородской области Гладков: в Валуйском городском округе средства ПВО сбили БПЛА самолетного типа

Происшествия
Губернатор Белгородской области Гладков: в Валуйском городском округе средства ПВО сбили БПЛА самолетного типа

Российские средства ПВО сбили БПЛА самолетного типа в Валуйском городском округе Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал, отметил чиновник. На месте происшествия в настоящий момент работают оперативные службы, уточняются последствия ЧП с беспилотным летательным аппаратом.

Ранее Вячеслав Гладков сообщал, что под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) попало село Сподарюшино Грайворонского городского округа. Губернатор Белгородской области подчеркнул, что в результате атаки никто не пострадал, но повреждения получил частный жилой дом.
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