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Французская полиция предотвратила провокацию украинок на церемонии возложения цветов на кладбище Пер-Лашез

Происшествия
Французская полиция предотвратила провокацию украинок на церемонии возложения цветов на кладбище Пер-Лашез

Две гражданки Украины в ходе возложения цветов к могиле участника французского движения Сопротивления в рамках «Бессмертного полка» начали громко исполнять украинскую националистическую песню. Об этом сообщает ТАСС.

Известно, что девушки с самого начала акции находились в голове колонны и вместе со всеми зашли на кладбище Пер-Лашез, которое было конечной точкой в движении. После они начали громко петь националистические куплеты. Сотрудники местных правоохранительных органов, а также организаторы шествия, которые отвечали за безопасность, после небольшого столкновения украинок с участниками акции, вывели их с кладбища.

Ранее полиция Парижа выгнала провокаторов, которые мешали началу «Бессмертного полка». Они демонстрировали украинскую символику, а также выкрикивали антироссийские лозунги.
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