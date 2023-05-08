Французская полиция предотвратила провокацию украинок на церемонии возложения цветов на кладбище Пер-Лашез

Известно, что девушки с самого начала акции находились в голове колонны и вместе со всеми зашли на кладбище Пер-Лашез, которое было конечной точкой в движении. После они начали громко петь националистические куплеты. Сотрудники местных правоохранительных органов, а также организаторы шествия, которые отвечали за безопасность, после небольшого столкновения украинок с участниками акции, вывели их с кладбища.