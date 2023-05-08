Врач Денис Прокофьев рассказал, сколько пива можно выпить в день без вреда для организма

Два стакана пива в день не навредят организму. Соответствующей информацией поделился врач Денис Прокофьев.
Об этом он рассказал 8 мая, в понедельник. В напитке содержится большое количество витаминов, добавил специалист. Более того, пиво способствует выработке желудочного сока и оказывает желчегонный эффект.
«В день без вреда — это не более двух стаканов, 500 мл. Это норма, которую превышать однозначно не стоит», — подчеркнул Прокофьев.
Увлекаться соответствующим напитком не следует людям с заболеваниями ЖКТ, предупредил эксперт. Самым безопасным является пиво, которое разлито в бутылки из темного стекла, подытожил он.