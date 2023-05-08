Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Врач Денис Прокофьев рассказал, сколько пива можно выпить в день без вреда для организма

Общество
Врач Денис Прокофьев рассказал, сколько пива можно выпить в день без вреда для организма

Два стакана пива в день не навредят организму. Соответствующей информацией поделился врач Денис Прокофьев.

Об этом он рассказал 8 мая, в понедельник. В напитке содержится большое количество витаминов, добавил специалист. Более того, пиво способствует выработке желудочного сока и оказывает желчегонный эффект.

«В день без вреда — это не более двух стаканов, 500 мл. Это норма, которую превышать однозначно не стоит», — подчеркнул Прокофьев.

Увлекаться соответствующим напитком не следует людям с заболеваниями ЖКТ, предупредил эксперт. Самым безопасным является пиво, которое разлито в бутылки из темного стекла, подытожил он.
пиво алкогольный напиток советы врача
Военкоры ФАН