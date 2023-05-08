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Украинские военнослужащие обстреляли хутор Панков в Белгородской области

Происшествия
Украинские военнослужащие обстреляли хутор Панков в Белгородской области

Хутор Панков в Шебекинском городском округе оказался под обстрелом украинских военнослужащих. О последствиях удара сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По информации, размещенной в Telegram-канале главы региона, из граждан никто не пострадал. При этом обстрел привел к повреждению крыши, фасада и окон в одном домовладении, взрывная волна отразилась на целостности фасада и еще одного жилища. На месте происшествия работают оперативные службы.

Населенные пункты Белгородской области за 8 мая несколько раз оказались под обстрелом ВСУ. Ранее украинские венные нанесли удар по хутору Леоновка, передает «Царьград».
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