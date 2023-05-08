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ЕК назвала отказ президента Владимира Зеленского от празднования Дня Победы «отражением европейской идентичности»

Политика
ЕК назвала отказ президента Владимира Зеленского от празднования Дня Победы «отражением европейской идентичности»

Решение президента Украины Владимира Зеленского о замене Дня Победы на День Европы является «отражением европейской идентичности». Об этом написала в Twitter (заблокирован в РФ) представитель пресс-службы Еврокомиссии Дана Спинант.

ЕК положительно отнеслась к отказу от празднования Дня Победы на Украине. Теперь 9 мая в стране будет отмечаться День Европы.

«Мы приветствуем решение Украины отмечать 9 мая День Европы — это отражение европейской идентичности украинского народа», — отметила Спинант.

Ранее Зеленский подписал указ об утверждении 9 мая Дня Европы. Теперь жители Украины каждый год будут чествовать историческое единство с европейцами, которые одержали победу над нацизмом, заявил глава государства.
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