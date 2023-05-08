ЕК назвала отказ президента Владимира Зеленского от празднования Дня Победы «отражением европейской идентичности»

Решение президента Украины Владимира Зеленского о замене Дня Победы на День Европы является «отражением европейской идентичности». Об этом написала в Twitter (заблокирован в РФ) представитель пресс-службы Еврокомиссии Дана Спинант.
ЕК положительно отнеслась к отказу от празднования Дня Победы на Украине. Теперь 9 мая в стране будет отмечаться День Европы.
«Мы приветствуем решение Украины отмечать 9 мая День Европы — это отражение европейской идентичности украинского народа», — отметила Спинант.
Ранее Зеленский подписал указ об утверждении 9 мая Дня Европы. Теперь жители Украины каждый год будут чествовать историческое единство с европейцами, которые одержали победу над нацизмом, заявил глава государства.