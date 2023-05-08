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«Зона наглости». Кого удалось напугать украинским террористам?

ФАН-ТВ

Через месяц после теракта в кафе в Санкт-Петербурге, во время которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский (Максим Фомин), киевский режим попытался атаковать дронами резиденцию президента России в Кремле. В новом выпуске проекта «Зона» ведущий Руслан Китайгородский объяснил, почему украинская диверсия закончилась неудачей.

Два беспилотника попытались атаковать Кремль в ночь на 3 мая, в результате никто не пострадал, кроме купола Сенатского дворца, который уже восстановили. Разведка Украины не в первый раз показала себя на соответствующем низком уровне, поскольку в момент теракта в столице даже не было российского лидера. Кроме того, сами беспилотные летательные аппараты были выведены из строя с помощью систем радиолокационной борьбы.

Теракт в преддверии 9 мая мог быть попыткой запугивания, однако и в этом случае украинские террористы просчитались: Парад Победы в столице пройдет по плану.

Почему в Молдавии будут штрафовать за ношение георгиевских ленточек, а в странах Прибалтики запретили праздновать День Победы? Все подробности — в новом выпуске проекта ФАН «Зона».
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