Через месяц после теракта в кафе в Санкт-Петербурге, во время которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский (Максим Фомин), киевский режим попытался атаковать дронами резиденцию президента России в Кремле. В новом выпуске проекта «Зона» ведущий Руслан Китайгородский объяснил, почему украинская диверсия закончилась неудачей.
Два беспилотника попытались атаковать Кремль в ночь на 3 мая, в результате никто не пострадал, кроме купола Сенатского дворца, который уже восстановили. Разведка Украины не в первый раз показала себя на соответствующем низком уровне, поскольку в момент теракта в столице даже не было российского лидера. Кроме того, сами беспилотные летательные аппараты были выведены из строя с помощью систем радиолокационной борьбы.
Теракт в преддверии 9 мая мог быть попыткой запугивания, однако и в этом случае украинские террористы просчитались: Парад Победы в столице пройдет по плану.
Почему в Молдавии будут штрафовать за ношение георгиевских ленточек, а в странах Прибалтики запретили праздновать День Победы? Все подробности — в новом выпуске проекта ФАН «Зона».