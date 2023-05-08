«Зона наглости». Кого удалось напугать украинским террористам?

Два беспилотника попытались атаковать Кремль в ночь на 3 мая, в результате никто не пострадал, кроме купола Сенатского дворца, который уже восстановили. Разведка Украины не в первый раз показала себя на соответствующем низком уровне, поскольку в момент теракта в столице даже не было российского лидера. Кроме того, сами беспилотные летательные аппараты были выведены из строя с помощью систем радиолокационной борьбы.

