Возвращение погон и не только: как это было

80 лет тому назад, в 1943 году, Красной Армии были возвращены погоны. Можно сказать, что процесс этот начался еще в 1941 году. Осенью положение на фронте было критическим, однако 18 сентября 1941 года последовал приказ народного комиссара обороны СССР о переименовании 100-й, 127-й, 153-й и 161-й стрелковых дивизий в 1-ю, 2-ю, 3-ю и 4-ю гвардейские.
Это был важный шаг на пути восстановления дореволюционных воинских традиций. Следующим этапом стало восстановление погон — ими первоначально собирались отметить только гвардейцев. Указ о нововведении планировался уже к осени 1942 года. Однако непростая ситуация на полях сражений отсрочила преобразования военной формы на несколько месяцев, при этом в том же году были учреждены ордена Суворова, Кутузова, Александра Невского и в этом контексте возвращение погон было логическим итогом.
Началась разработка вариантов новой формы. В некоторых из них было даже подобие эполет. Все образцы принимал лично Верховный главнокомандующий Иосиф Сталин. Он настоял на том, чтобы были взяты за образец дореволюционные погоны, что особенно пришлось по нраву офицерам и генералам, начинавшим службу еще в старой России.
Во время и сразу после войны второе рождение пережили и многие другие дореволюционные институты — как внутреннее содержание, так и внешние их формы.
С 1 сентября 1943 года вводилось раздельное обучение мальчиков и девочек в средней школе. Это фактически возрождение мужских и женских гимназий, причем школьная форма и «гимназистов», и «гимназисток» была идентична той — «старой».
21 августа 1943 года было принято Постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) «О неотложных мерах по восстановлению хозяйства в районах, освобожденных от немецкой оккупации», предписывающие организовать «девять суворовских военных училищ, типа старых кадетских корпусов, по 500 человек в каждом, всего 4 500 человек со сроком обучения 7 лет, с закрытым пансионом для воспитанников…».
Во исполнение постановления были открыты следующие учебные заведения: Краснодарское (в городе Майкопе), Новочеркасское, Сталинградское (в городе Астрахани), Воронежское, Харьковское (в городе Чугуеве), Курское, Орловское (в городе Ельце), Калининское и Ставропольское. Также появились два суворовских училища для детей пограничников — Ташкентское и Кутаисское, а для детей моряков были основаны Тбилисское, Рижское и Ленинградское нахимовские военно-морские училища — преемники появились не только у старых кадетов, но и у гардемаринов.
В 1947 году была проведена денежная реформа. Дизайн новых купюр напоминал банкноты времен последнего российского императора Николая II.
Вводилась и форменная одежда по дореволюционному образцу для студентов, связистов, железнодорожников, дипломатов, горных инженеров и руководителей предприятий.
Так Советский Союз на пике могущества инкорпорировал многие имперские символы, что вполне укладывается в историческую логику эпохи.