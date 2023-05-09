Возвращение погон и не только: как это было

Это был важный шаг на пути восстановления дореволюционных воинских традиций. Следующим этапом стало восстановление погон — ими первоначально собирались отметить только гвардейцев. Указ о нововведении планировался уже к осени 1942 года. Однако непростая ситуация на полях сражений отсрочила преобразования военной формы на несколько месяцев, при этом в том же году были учреждены ордена Суворова, Кутузова, Александра Невского и в этом контексте возвращение погон было логическим итогом.