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Российский теннисист Шевченко обыграл украинца Крутых в квалификации «Мастерса» в Риме

Спорт
Российский теннисист Шевченко обыграл украинца Крутых в квалификации «Мастерса» в Риме

Российский теннисист Александр Шевченко пробился в финал квалификации профессионального турнира серии АТР «Мастерс» в Риме. Россиянин переиграл украинца Алексея Крутых в квалификации.

Теннисист из России одержал уверенную победу над украинским спортсменом со счетом 6:4, 6:2. Чтобы выиграть это противостояние Шевченко понадобились 1 час 14 минут.

В финальной встрече российский спортсмен сыграет против победителя в матче между британцем Райаном Пенистоном и французом Артуром Филсом.

На предыдущем теннисном турнире этой категории в Мадриде Шевченко уступил первой ракетке России Даниилу Медведеву.
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