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Посольство Италии призвало своих граждан срочно покинуть территорию Украины

Политика
Посольство Италии призвало своих граждан срочно покинуть территорию Украины

Посольство Италии обратилось к согражданам с призывом немедленно покинуть территорию Украины. Об этом стало известно в понедельник, 8 мая.

Согласно материалу интернет-издания «Подмосковье сегодня», соответствующий документ обнародован на официальном портале посольства Итальянской республики в Киеве.

«В Киеве и на всей территории Украины продолжают фиксироваться все более сильные ракетные обстрелы. Рекомендуется проявлять максимальную осторожность и следить за обновлениями и указаниями местных властей», – указывается в документе.

Напомним, с начала специальной военной операции на украинской земле посольство Италии в Киеве неоднократно выпускало подобные рекомендации.
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