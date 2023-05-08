Посольство Италии призвало своих граждан срочно покинуть территорию Украины

Посольство Италии обратилось к согражданам с призывом немедленно покинуть территорию Украины. Об этом стало известно в понедельник, 8 мая.
Согласно материалу интернет-издания «Подмосковье сегодня», соответствующий документ обнародован на официальном портале посольства Итальянской республики в Киеве.
«В Киеве и на всей территории Украины продолжают фиксироваться все более сильные ракетные обстрелы. Рекомендуется проявлять максимальную осторожность и следить за обновлениями и указаниями местных властей», – указывается в документе.
Напомним, с начала специальной военной операции на украинской земле посольство Италии в Киеве неоднократно выпускало подобные рекомендации.