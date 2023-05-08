Путешественница из России назвала основные минусы отдыха в Абхазии

Гражданка РФ, посетившая Абхазию, в беседе с SOCHI1.RU поделилась своими впечатлениями о путешествии в республику. Девушка предупредила о ряде проблем, с которыми может столкнуться турист в стране.
Во-первых, респондент отметила, что во многих кафе и ресторанах посетителям могут нагрубить. В качестве примера россиянка приводит личную историю. Однажды она зашла в кафе в Гагре и попыталась сделать заказ. Туристка попросила у сотрудницы заведения кофе и хачапури. В ответ на это работница вдруг заявила, что у них нет света и о выпечке не может быть и речь — только кофе. Путешественница от такой манеры общения опешила и не стала ничего заказывать.
«Мне показалась, что она в него и плюнуть, может, со злости», — заявила россиянка.
Кроме того, девушка дала совет всегда иметь под рукой влажные салфетки, так как в Абхазии бывают частые проблемы с водой. Также гражданка РФ рассказала, что цены на привозные товары в республике всегда очень высокие. А вот местную продукцию можно купить достаточно дешево.
В завершение путешественница предупредила тех, кто хочет провести отпуск в Абхазии, о том, что это не самое лучшее место с точки зрения безопасности. Если в Сочи вечером можно спокойно выйти на прогулку, то на курортах республики так сделать не получится. В позднее время там лучше находиться дома.
Ранее сообщалось, что ближайшим летом большая часть жителей России хочет отправиться в отпуск в другую страну. Абхазия занимает третье место в рейтинге государств, куда граждане РФ желают поехать отдохнуть.