Путешественница из России назвала основные минусы отдыха в Абхазии

Во-первых, респондент отметила, что во многих кафе и ресторанах посетителям могут нагрубить. В качестве примера россиянка приводит личную историю. Однажды она зашла в кафе в Гагре и попыталась сделать заказ. Туристка попросила у сотрудницы заведения кофе и хачапури. В ответ на это работница вдруг заявила, что у них нет света и о выпечке не может быть и речь — только кофе. Путешественница от такой манеры общения опешила и не стала ничего заказывать.