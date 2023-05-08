Состояние пострадавшего в результате покушения писателя Захара Прилепина значительно улучшилось

Состояние писателя Захара Прилепина после покушения значительно улучшилось. Он уже находится в сознании и общается.
Несмотря на то что состояние Прилепина значительно улучшилось, ему все еще нельзя вставать с кровати, сообщают «Известия» в своем Telegram-канале со ссылкой на источник. Пострадавший от рук украинских диверсантов писатель продолжает находиться под наблюдением врачей.
Ранее Прилепин заявил, что произошедшее не повлияет на его деятельность и он намерен продолжить службу по контракту в Росгвардии. Кроме того, стало известно о многочисленных попытках убийства публициста, которые предпринимались с 2017 года.