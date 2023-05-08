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Премьер Армении Никол Пашинян прилетел в Москву по приглашению президента РФ Владимира Путина

Политика
Премьер Армении Никол Пашинян прилетел в Москву по приглашению президента РФ Владимира Путина

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прилетел в Москву по приглашению российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщили в пресс-службе правительства республики.

В Telegram-канале кабмина опубликовано фото, как Пашинян выходит из самолета. Премьер будет присутствовать на мероприятиях по случаю Дня Победы в Москве, как и представители других стран.

Ранее в правительстве сообщили, что Пашинян отправится в Москву в рамках рабочего визита. В столицу также прибыл президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает RT.
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