Премьер Армении Никол Пашинян прилетел в Москву по приглашению президента РФ Владимира Путина

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прилетел в Москву по приглашению российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщили в пресс-службе правительства республики.
В Telegram-канале кабмина опубликовано фото, как Пашинян выходит из самолета. Премьер будет присутствовать на мероприятиях по случаю Дня Победы в Москве, как и представители других стран.
Ранее в правительстве сообщили, что Пашинян отправится в Москву в рамках рабочего визита. В столицу также прибыл президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает RT.