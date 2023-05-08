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Мужчина ограбил интим-магазин в Ногинске и избил кнутом прохожего во время бегства

Происшествия
Мужчина ограбил интим-магазин в Ногинске и избил кнутом прохожего во время бегства

Мужчина из Ногинска ограбил интим-магазин и пустился в погоню. Его, в свою очередь, поймал прохожий, которого преступник ударил кнутом и продолжил бегство.

Инцидент произошел 8 мая, во вторник. Злоумышленник в течение 20 минут обсуждал свои предпочтения с кассиром, а после остановил выбор на трех товарах и сразу же сбежал из магазина. Камерам наблюдения удалось запечатлеть момент побега мужчины. В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов удалось задержали грабителя. Выяснилось, что прежде он уже находился в розыске за подобные преступления.

Прежде сообщалось, что петербуржец с оружием на Лиговском проспекте распугал жителей Северной столицы.
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