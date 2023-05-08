Экс-советник из «Спартака» Камоцци рассказал об успехах полузащитника Головина во французском ФК «Монако»

Итальянский спортивный специалист Франко Камоцци, который был экс-советником предыдущего владельца московского ФК «Спартак» Леонида Федуна, прокомментировал успехи российского хавбека Александра Головина в французском «Монако».
«Если у российского игрока статистика, как у Лионеля Месси, то это о многом говорит», — приводит слова итальянского спортивного агента портал Sport24.
При этом итальянец добавил, что российский футболист перерос уровень «Монако» и ему нужно идти на повышение, чтобы заиграть на новом уровне в клубе из любой европейской топовой футбольной лиги.
Россиянин оформил гол в матче с «Анже», для Головина этот забитый мяч стал восьмым с начала сезона во французской Лиги 1.