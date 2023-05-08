Государственный министр Катара и глава МИД Палестины встретились в Каире

Стороны обсудили последние события в регионе и мире.
Государственный министр Катара Мухаммад бин Абдель Азиз бин Салех аль-Хулайфи встретился в Каире с министром иностранных дел Палестины Риадом аль-Малики.
Мероприятие прошло в кулуарах экстренного заседания министров иностранных дел Лиги арабских государств, на котором в том числе поднимался палестинский вопрос и рассматривалось возвращение Сирии в состав организации. Аль-Хулайфи и Аль-Малики обсудили ситуацию вокруг анклава, а также последние события на региональной и международной арене.
Катар является одним из важнейших союзников Палестины на Ближнем Востоке. В частности, Доха регулярно передавала анклаву финансовую помощь и снабжала его топливом, однако зачастую процессу препятствовали власти Израиля.
Сейчас в зоне конфликта отмечается очередной виток напряженности, который начался в этом году. Боевики вооруженных группировок совершили несколько терактов и нападений, жертвами которых стали 19 граждан Израиля, в том числе два араба, а также украинец и итальянец.
В ходе ответных ударов и рейдов войск Тель-Авива погибли свыше 100 палестинцев, в том числе мирные жители. Эскалация периодически сопровождалась демонстрациями и стычками в районе мечети Аль-Акса: в мае 2021 года после одного из подобных инцидентов произошел 11-дневный вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа, в результате чего с обеих сторон погибло порядка 240 человек.