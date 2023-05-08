Государственный министр Катара и глава МИД Палестины встретились в Каире

В ходе ответных ударов и рейдов войск Тель-Авива погибли свыше 100 палестинцев, в том числе мирные жители. Эскалация периодически сопровождалась демонстрациями и стычками в районе мечети Аль-Акса: в мае 2021 года после одного из подобных инцидентов произошел 11-дневный вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа, в результате чего с обеих сторон погибло порядка 240 человек.