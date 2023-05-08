Терапевт Алина Красикова рассказала о повышенном риске развития отита и пневмонии при заражении корью

Однако это заболевание может вызвать ряд осложнений — пневмонию, энцефалит, кератит и отит. Помимо этого, корь оказывает негативное влияние на протекание хронических недугов. Терапевт порекомендовала чаще мыть руки и избегать контактов с заболевшими, чтобы обезопасить себя.