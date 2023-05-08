Терапевт Алина Красикова рассказала о повышенном риске развития отита и пневмонии при заражении корью

Врач-терапевт Алина Красикова предупредила россиян о последствиях заражения корью.
Специалист рассказала, что корь является острым инфекционным заболеванием, которое сопровождается кашлем, насморком, конъюнктивитом, сыпью на теле, болью в мышцах и повышенной температурой. У большинства пациентов симптомы проходят сами через две недели, пишет Lenta.ru.
Однако это заболевание может вызвать ряд осложнений — пневмонию, энцефалит, кератит и отит. Помимо этого, корь оказывает негативное влияние на протекание хронических недугов. Терапевт порекомендовала чаще мыть руки и избегать контактов с заболевшими, чтобы обезопасить себя.
Ранее инфекционист Андрей Поздняков рассказал, что переболевшие корью могут потерять иммунитет к другим вирусам. Врач отметил, что эта болезнь требует строгого карантина, так как является самой заразной среди всех известных инфекций.