Врач-диетолог Марият Мухина посоветовала россиянам после 40 лет соблюдать питьевой баланс и есть здоровую пищу

Людям после 40 лет следует сдать анализы на скрытую пищевую непереносимость, чтобы в дальнейшем правильно составить свой ежедневный рацион. О здоровом питании в пожилом возрасте рассказала «Народным Новостям» врач-диетолог Марият Мухина.
По словам эксперта, с возрастом увеличивается риск развития гастрита. Поэтому необходимо повышать прием питательных веществ и понижать употребление высококалорийной пищи. После 40 лет на организм положительно влияет белковая еда, а также овощи и различная зелень. Также врач советует пить как можно больше воды, поскольку с возрастом появляется риск обезвоживания.
Что касается непереносимости веществ, то Мухина объясняет это неперевариванием некоторых продуктов, что приводит к вздутию или тяжести. Поэтому следует сдать соответствующие анализы для того, чтобы исключить из ежедневного меню те позиции, питательные микроэлементы которых не усваиваются в организме.
Питание после 40 лет должно быть сбалансированным по жирам, белкам, углеводам, а также по калорийности. По словам диетолога, прием пищи «должен рассчитываться по циркулирующим иммунным комплексам». Обычно у людей в возрасте старше 40 лет выявляется аллергия на растительное масло и курицу.
Ранее диетологи и медики рекомендовали отказаться от употребления чипсов, картошки фри и газированных напитков, поскольку они довольно отрицательно влияют на здоровье человека.