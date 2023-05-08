Врач-диетолог Марият Мухина посоветовала россиянам после 40 лет соблюдать питьевой баланс и есть здоровую пищу

Питание после 40 лет должно быть сбалансированным по жирам, белкам, углеводам, а также по калорийности. По словам диетолога, прием пищи «должен рассчитываться по циркулирующим иммунным комплексам». Обычно у людей в возрасте старше 40 лет выявляется аллергия на растительное масло и курицу.