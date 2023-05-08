Банк ужесточил условия ипотеки приютившему украинских беженок британцу

Банк Великобритании ужесточил условия по ипотечному кредитованию мужчине, который приютил двух украинских беженок. Об этом сообщает Daily Mail.
Мужчина разместил покинувших Украину женщину и ее дочь в пристройке у дома. Помещение состоит из отдельной комнаты, санузла и кухни, а также имеет отдельный вход с улицы.
Банк узнал о данном факте и пригрозил пересмотреть условия жилищного кредитования для британца с более высокой ставкой. Это связано с риском сдачи пристройки в аренду за деньги.
Мужчина написал об инциденте в социальных сетях и обратился в СМИ. После этого банк принес извинения и пообещал не изменять условия ипотеки.
Ранее появилась информация, что немецкие власти не планируют увеличивать объем средств, выделяемых федеральным землям на беженцев. Об этом пишет портал Tagesschau со ссылкой на проект резолюции правительства.