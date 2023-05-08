США готовятся к наплыву сотен тысяч мигрантов

Вашингтон, 8 мая. Пентагон разместил 1500 военнослужащих на южной границе США в ожидании наплыва нелегальных мигрантов. Это связано с отменой законодательного акта, известного как «раздел 42», который ограничивал въезд беженцев на территорию Соединенных Штатов.
Решением президента Джо Байдена действие законодательства, которое оставалось в силе в период пандемии COVID-19, прекращается 11 мая. Данный шаг Белого дома вызвал шквал критики со стороны властей приграничных штатов и представителей Республиканской партии США, которые обвиняют главу государства в неспособности защитить границы.
Ожидается, что окончание действия «раздела 42» приведет к резкому росту количества мигрантов, которые устремятся в США с территории Мексики. Общее число беженцев, вынужденных согласно действующему законодательству ожидать решения миграционных служб на территории сопредельного государства, превышает 3 миллиона человек.
Как отметил пресс-секретарь Пентагона, развернутые на границе войска будут помогать таможенным службам и пограничному патрулю в обнаружении, задержании и оформлении беженцев. Ожидается, что присутствие армейских подразделений в приграничных зонах продлится в течение 90 дней, пока Министерство внутренней безопасности не сможет нанять подрядчиков для выполнения этих обязанностей.
В то же время власти ряда городов объявили о введении чрезвычайного положения, ожидая прибытия из Мексики десятков тысяч просителей убежища.
В свою очередь губернатор Техаса Грег Эббот сообщил, что развернет на границе 10 тысяч военнослужащих Национальной гвардии, чтобы «заполнить пробелы, созданные безрассудной политикой Байдена в отношении открытых границ».