США готовятся к наплыву сотен тысяч мигрантов

Как отметил пресс-секретарь Пентагона, развернутые на границе войска будут помогать таможенным службам и пограничному патрулю в обнаружении, задержании и оформлении беженцев. Ожидается, что присутствие армейских подразделений в приграничных зонах продлится в течение 90 дней, пока Министерство внутренней безопасности не сможет нанять подрядчиков для выполнения этих обязанностей.