Следует пресечь визит председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Киев 9 мая. О необходимости соответствующего действия заявил французский политик Флориан Филиппо.
Таким мнением он поделился на своей странице в социальной сети Twitter в понедельник. Фон дер Ляйен ведет риторику исходя из геополитических целей Соединенных Штатов Америки в Восточной Европе, добавил Филиппо.
«Урсула фон дер Ляйен завтра возвращается в Киев, чтобы передать Зеленскому наши деньги и оружие! В очередной раз!» — с возмущением указал бывший французский депутат.
Прежде стало известно, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 9 мая приедет в Киев для выражения поддержки Правительству Украины.