Депутат ГД Журова усмотрела признаки геноцида в словах главы ГУР Украины об убийстве русских в любой точке мира

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова заявила, что слова начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова об убийстве русских являются проявлением геноцида.
Ранее глава ГУР, комментируя обвинения в причастности спецслужб Киева к гибели журналистки Дарьи Дугиной, сказал, что Украина убивала и будет убивать уроженцев России в любой точке мира до полной победы.
Журова отметила, что Буданов, употребляя слово «русские», не видит разницы между, например, чиновниками, влияющими на законодательство, которое касалось новых территорий РФ, и простыми журналистами, пишет Lenta.ru.
«Речь о любом русском, например, о ребенке, который находится где-то на отдыхе за рубежом или учится за границей», — подчеркнула парламентарий.
Депутат открыто назвала подобные высказывания проявлением геноцида. Также она отметила, что РФ будет внимательно следить за реакцией мирового сообщества на фразу Буданова.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что реплика главы ГУР Украины подтверждает правильность решения президента РФ Владимира Путина начать СВО. Представитель Кремля также ждет осуждения слов Буданова от западных стран, в том числе от США.