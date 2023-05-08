Российский гроссмейстер Ян Непомнящий сыграл вничью с Дином Лижэнем на этапе Grand Chess Tour

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий закончил вничью партию против чемпиона мира по шахматам китайца Дина Лижэня в третьем раунде первого этапа турнира серии Grand Chess Tour 2023 года, который проходит в венгерской столице Бухарест.
В этой встрече россиянин ходил первым, играя белыми. Партия завершилась на 54-м ходу. После трех туров Непомнящий с 2 очками делит первое место с американцами Уэсли Со, Фабиано Каруаной и румыном Рихардом Раппортом. Лижэнь отстает от лидеров на полочка. В следующем раунде во вторник россиянин встретится с Каруаной.
Этот этап Grand Chess Tour, призовой фонд которого составляет 350 тысяч долларов США, окончится 15 мая.
На предыдущем турнире, на котором разыгрывалась мировая шахматная корона, Непомнящий уступил Лиженю, после чего россиянин заявил, что не намерен прекращать свою спортивную карьеру.