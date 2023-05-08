Российский гроссмейстер Ян Непомнящий сыграл вничью с Дином Лижэнем на этапе Grand Chess Tour

В этой встрече россиянин ходил первым, играя белыми. Партия завершилась на 54-м ходу. После трех туров Непомнящий с 2 очками делит первое место с американцами Уэсли Со, Фабиано Каруаной и румыном Рихардом Раппортом. Лижэнь отстает от лидеров на полочка. В следующем раунде во вторник россиянин встретится с Каруаной.