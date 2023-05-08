«Вживую пока не видели»: Пригожин про обещанные снаряды для ЧВК «Вагнер»

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин высказался об обстановке, которая складывается сегодня в Бахмуте (Артемовске). По его словам, поступила информация о снабжении «музыкантов» необходимым количеством боеприпасов, однако «вживую» их пока не видели.