«Вживую пока не видели»: Пригожин про обещанные снаряды для ЧВК «Вагнер»

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин высказался об обстановке, которая складывается сегодня в Бахмуте (Артемовске). По его словам, поступила информация о снабжении «музыкантов» необходимым количеством боеприпасов, однако «вживую» их пока не видели.
Предприниматель в аудиокомментарии рассказал, что сегодня «оркестру» удалось продвинуться на 130 метров. В общей сложности бойцы ЧВК «Вагнер» освободили 15 километров территории, подчеркнул он.
«Бои ожесточенные, группы двигаются вперед, и будут продолжаться. Боеприпасы, по предварительным данным, начинаем получать. Вживую пока не видели», — передает слова Пригожина его пресс-служба.
Ранее Министерство обороны РФ направило ЧВК «Вагнер» боевое распоряжение, в котором пообещало покрыть «снарядный голод» у «музыкантов». Также в ведомстве заявили о намерении прикрыть фланги для предотвращения атак со стороны украинских боевиков, рассказал Пригожин.