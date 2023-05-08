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Юморист Евгений Петросян записал видеообращение к поклонникам после медосмотра

Шоу-бизнес
Юморист Евгений Петросян записал видеообращение к поклонникам после медосмотра

Юморист Евгений Петросян опубликовал новое видео на личной странице в соцсети. В нем он обратился к поклонникам.

В скромном черном наряде с немного отросшей щетиной артист записал короткий ролик. В нем он поздравил россиян с Днем Победы. Петросян отметил важность этого исторического события для всех поколений. Юморист подчеркнул, что граждане РФ любят страну и хотят, чтобы все было хорошо.

Ранее появились сообщения, что Петросяна госпитализировали в больницу, но позже артист сам их опроверг, указав на прохождение медосмотра. Юморист не часто выходит на связь с поклонниками. Как сообщает Infox.ru, однажды его профиль попал в теневой бан.
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