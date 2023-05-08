Юморист Евгений Петросян записал видеообращение к поклонникам после медосмотра

В скромном черном наряде с немного отросшей щетиной артист записал короткий ролик. В нем он поздравил россиян с Днем Победы. Петросян отметил важность этого исторического события для всех поколений. Юморист подчеркнул, что граждане РФ любят страну и хотят, чтобы все было хорошо.