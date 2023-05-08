Шестеро детей пострадали в результате падения с канатной паутины в парке Победы в Петербурге

Канатная паутина не выдержала веса детей и оборвалась в Северной столице. Пострадавшим подросткам оказывается необходимая помощь.
Инцидент произошел 8 мая на детской площадке в Московском парке Победы в Санкт-Петербурге. На канатной паутине находились шестеро детей. В один момент конструкция не выдержала их вес и порвалась, сообщает «Фонтанка».
В результате падения пятерых пострадавших отправили в больницу, родители одного из несовершеннолетних отказались от госпитализации. Отмечается, что веревочная сетка была невысокой.
Ранее в одном из парков Оренбурга упала карусель вместе с катавшимися на ней детьми. В результате аварии пострадало 15 человек. Инцидент мог произойти из-за сбоя в работе аттракциона.