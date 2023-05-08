Жертвой удара ВСУ по Новой Каховке стала 60-летняя пенсионерка

Трагедия произошла 8 мая, в понедельник. В Сети были обнародованы снимки последствий обстрела. На них можно увидеть, как у одного из жилых домов в частном секторе после падения снаряда загорелась крыша. Также на материалах видны воронки, которые остались в результате прилетов.