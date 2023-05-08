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Жертвой удара ВСУ по Новой Каховке стала 60-летняя пенсионерка

Происшествия
Жертвой удара ВСУ по Новой Каховке стала 60-летняя пенсионерка

Пожилая женщина в возрасте 60 лет скончалась при атаке украинской армии из минометов по жилым кварталам Каховки.

Трагедия произошла 8 мая, в понедельник. В Сети были обнародованы снимки последствий обстрела. На них можно увидеть, как у одного из жилых домов в частном секторе после падения снаряда загорелась крыша. Также на материалах видны воронки, которые остались в результате прилетов.

Ранее глава Министерства обороны Канады Анита Ананд сообщила об обучении 36 тысяч украинских военных. Информацией она поделилась в понедельник, 8 мая, во время пресс-конференции со своим коллегой из Польши Мариушем Блащаком.
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