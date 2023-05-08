Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил об отсутствии выгоды от присоединения к санкциям против России

По мнению главы МИД, поддержка ограничительных мер против России является нецелесообразным решением. В качестве аргументов он привел внутренний туризм Турции, а также экспорт природного газа из Российской Федерации, который составляет 45%. Кроме того, Чавушоглу отметил, что «Турция является сильным членом НАТО» и ей нужно «держаться подальше от политики, которая сформирована извне».