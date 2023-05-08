Герои или вредители: кем стали для Германии экоактивисты из «Последнего поколения»

Даже среди других немецких климатических активистов слышится критика в адрес «Последнего поколения». В частности, официальный представитель международного движения Fridays for future Анника Риттман заявила, что климатический кризис нуждается в совместном общественном решении, а не в натравливании людей друг на друга. Также известный немецкий климатолог Моджиб Латиф охарактеризовал акции Letzte Generation как контрпродуктивные. По его словам, общество говорит больше о формах протеста, чем о самой теме изменения климата. Этим дискредитируется все климатическое сообщество.