Герои или вредители: кем стали для Германии экоактивисты из «Последнего поколения»

Утро 24 апреля выдалось для жителей Берлина крайне напряженным. В центре немецкой столицы образовались многокилометровые пробки, огромное количество людей опоздало на работу. Хуже того, более 100 карет скорой помощи застряли, не успевая к нуждающимся.
Причиной транспортного коллапса стал не природный апокалипсис или приезд президента США, а странные люди в оранжевых жилетах, заблокировавшие своими телами около 30 улиц и дорог Берлина. Это были экологические активисты из движения Letzte Generation («Последнее поколение») и их очередной флешмоб — которые давно вызывают у граждан скорее гнев, чем поддержку.
Редакция Telegram-канала «Немецкий орел» рассказывает о том, кем являются эко-активисты «Letzte Generation», какие цели преследуют и об общественном отношении к их деятельности.
История «Последнего поколения»
Формирование движения началось в конце августа 2021 года, когда несколько молодых людей разбили палаточный лагерь и объявили голодовку в парке Шпреебоген в центре Берлина. Участники добивались публичной встречи с тогдашними кандидатами на пост канцлера: Армином Лашетом, Олафом Шольцем и Анналеной Бербок. Однако только будущий глава немецкого правительства Шольц обсудил с двумя климатическими активистами Леей Бонасера и Хеннингом Йешке проблемы окружающей среды.
На этом успехи протестующих закончились. Уже 25 сентября некоторые участники голодовки были госпитализированы, а акция была свернута.
Спустя несколько месяцев часть голодавших у здания бундестага сформировала движение «Бунт последнего поколения», которое потом стало называться «Последнее поколение» (Letzte Generation)
Чего же хотят члены «Последнего поколения»? Экоактивисты требуют от федерального правительства Германии и немецкого общества «более последовательной» климатической политики с целью удержать порог глобального потепления на уровне 1,5 градуса цельсия.
Для достижения поставленной цели предлагается: ограничить скорость на автобанах до 100 км/ч и ввести льготный проездной билет на всей территории Германии стоимостью 9 евро. Кроме того, Letzte Generation добиваются создания общественного совета при правительстве, главной целью которого будет планирование отказа от использования ископаемого топлива (нефть, уголь и газ) в срок до 2030 года.
Члены Letzte Generation уже давно потеряли интерес к стандартным видам протеста и стараются привлечь к себе как можно больше внимания.
Краска и клей в качестве оружия
И вот — улицы Берлина перекрыли люди в оранжевых жилетах. Это стало уже «фишкой» экоактивистов. Посреди города или на автобане члены движения приклеивают себя к дорожному полотну, перекрывая движение машин. Зачастую полиции не остается ничего другого, кроме как уносить их вместе с кусками асфальта. Одновременно стражам порядка приходится защищать участников акций от разъяренных граждан, которые готовы буквально разорвать их.
Местами для приклеивания становятся даже взлетно-посадочные полосы в различных немецких городах, в частности в Мюнхене.
Наряду с этим Letzte Generation питает нелюбовь к произведениям мирового искусства. Стал очень известен инцидент в музее Барберини в Потсдаме защитники экологии облили картину Клода Моне картофельным пюре, а затем опять же приклеили себя к стене. В Вене в музее Леопольда нефтью облили картину Густава Климта.
Пострадала от рук борцов за сохранение окружающей среды и 15-метровая рождественская ель, установленная перед Бранденбургскими воротами в центре Берлина, у которой отпилили верхушку.
Владельцам бутиков Prada, Dolce & Gabbana, Gucci, Louis Vuitton и Rolex на берлинской Курфюрстендамм также не удалось избежать гнева экоактивистов. Их магазины были облиты оранжевой краской. Letzte Generation объяснили это тем, что богатые немцы наносят больший вред окружающей среде, чем средний класс.
На плакатах активистов были нанесены лозунги: «Мы больше не можем позволить себе роскошь» и «Ваша роскошь — наш климатический коллапс».
Одно дело частные магазины — но когда дело дошло до объектов критической инфраструктуры, то у Letzte Generation начались проблемы. Это произошло после попыток членов движения нарушить работу нефтеперерабатывающего завода в городе Шведт в период апрель-май 2022 года.
В городе Нойруппин (федеральная земля Бранденбург) в декабре 2022 года прошли обыски в домах и квартирах участников организации по подозрению в создании или поддержке преступной организации, нарушении работы общественных предприятий, а также в незаконном проникновении в частную собственность.
Кому выгодно
По словам лидеров движения, львиная доля финансирования приходится на частные пожертвования. Однако по мере повышения «хайпа» вокруг Letzte Generation активисты стали получать косвенную финансовую поддержку от американского Climate Emergency Fund, который основан Эйлин Гетти, внучкой основателя нефтяной компании Getty Oil Жана Пола Гетти.
Наряду с Letzte Generation, фонд нефтяного магната поддерживает многочисленные климатические организации по всему миру, в том числе и небезызвестную британскую Just Stop Oil.
Экологический популизм
Радикальные действия Letzte Generation не находят отклик среди немецких граждан. Согласно опросу общественного мнения, который был проведен институтом Civey, 79% респондентов негативно оценивают методы эко-движения, против 16%. Вместе с тем 70% опрошенных серьезно пугает перспектива радикализации движения.
Даже среди других немецких климатических активистов слышится критика в адрес «Последнего поколения». В частности, официальный представитель международного движения Fridays for future Анника Риттман заявила, что климатический кризис нуждается в совместном общественном решении, а не в натравливании людей друг на друга. Также известный немецкий климатолог Моджиб Латиф охарактеризовал акции Letzte Generation как контрпродуктивные. По его словам, общество говорит больше о формах протеста, чем о самой теме изменения климата. Этим дискредитируется все климатическое сообщество.
Что интересно, Letzte Generation критикует и партия «Союз-90/Зеленые», которая как раз и продвигает в федеральном правительстве климатическую повестку. Экс-сопредседатель «зеленых», министр экономики Роберт Хабек считает, что акции движения являются «политически неправильными». По его словам, они не способствуют росту числа сторонников защиты климата, а раздражают людей, разделяя общество, никак не помогая делу. Предвидя критику уже в свой адрес от электората, Хабек отметил, что уважает членов Letzte Generation.
Член парламентской фракции «зеленых» в бундестаге Ирене Михалич подчеркнула, что «элитарный и самоуверенный протест не способствует расширению климатического движения в обществе».
Другие политические движения высказываются более радикально в отношении деятельности Letzte Generation:
Профсоюз сотрудников полиции Германии обвиняет активистов в «партизанских действиях» и «экстремистском мышлении»;
Депутат от «Христианского социалистического союза» Александр Добриндт сравнил Letzte Generation с левоэкстремистской организацией «Фракция Красной Армии» (RAF), которая совершила ряд террористических актов в 70-е годы в Германии.
Генеральный секретарь «Христианско-демократического союза» Марио Чайя назвал активистов «экстремистами», «насильниками» и «преступниками».
По итогам переговоров лидеров движения с министром транспорта Германии Фолькером Виссингом стороны пришли к консенсусу по выполнению требований климатических активистов. По словам Леи Бонасеры, в мае 2023 года может состоятся второй раунд переговоров, если Минтранс предоставит программу немедленных действий по вопросу защиты климата. Однако немецким водителям рано расслабляться, так как лидеры Letzte Generation призвали и далее блокировать движение на дорогах.
В ближней перспективе можно было бы ожидать снижения протестной активности «Letzte Generation» — но нужно ли это самим защитникам климата, которые уже давно превратили свой протест в бизнес?