Евгений Пригожин посетил кладбище ЧВК «Вагнер» в Краснодарском крае и открыл памятник погибшим бойцам

Возле мемориала развеваются два флага – российский и ЧВК «Вагнер». На размещенных пресс-службой Пригожина в Telegram-канале кадрах видно, как бизнесмен сначала возложил к стеле цветы, затем снял с памятника черный чехол и перекрестился, не проронив ни слова.