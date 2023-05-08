Евгений Пригожин посетил кладбище ЧВК «Вагнер» в Краснодарском крае и открыл памятник погибшим бойцам

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин 8 мая открыл памятник, посвященный павшим в ходе спецоперации на Украине бойцам «оркестра». Новая стела появилась на кладбище в Краснодарском крае, на котором захоронены «музыканты».
Возле мемориала развеваются два флага – российский и ЧВК «Вагнер». На размещенных пресс-службой Пригожина в Telegram-канале кадрах видно, как бизнесмен сначала возложил к стеле цветы, затем снял с памятника черный чехол и перекрестился, не проронив ни слова.
«Здесь захоронены бойцы ЧВК «Вагнер», погибшие за родину», — гласит надпись на мемориале.
Ранее Пригожин также возложил цветы к памятнику погибшим в зоне спецоперации бойцам ЧВК «Вагнер» под Екатеринбургом. По словам предпринимателя, сегодня каждый человек должен понимать, что страна получила новых героев и новую ветвь истории.