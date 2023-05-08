Политолог Кошкин: санкции Евросоюза против Китая не помешают реализации инвестиционных проектов с Россией

Санкционное давление инициируются из Вашингтона для того, чтобы заставить Европу отказаться от перспективного взаимодействия с Китаем.
Так эксперт ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин в эксклюзивной беседе с ФАН объяснил намерения Еврокомиссии ввести санкции против китайских компаний, якобы поставляющих России техническое оборудование.
«Китаю, конечно, важнее Европа, потому что с США у них довольно сложные, напряженные отношения, а ЕС управляется из Вашингтона, который торопится быстрее теперь порвать связи Брюсселя с Пекином», — прокомментировал спикер.
По его словам, для Соединенных Штатов выгодно рассорить КНР с ЕС. И это вполне можно исполнить только благодаря тому, что практически все руководство последнего управляется прямиком из Белого дома:
«Евросоюз более управляемый. Там знакомые нам лица: Урсула фон дер Ляйен, которая является полностью проамериканской личностью; Жозеп Боррель; да и сам президент Шарль Мишель. И это только начало большого пути, затем они начнут более тщательно работать над европейцами. А Пекин в принципе сам заинтересован во взаимодействии с Европой, потому что это большой рынок сбыта».
Однако при этом, добавил политолог, КНР не собирается играть против России. На сегодняшний момент у Москвы с Поднебесной подписаны более 70 инвестиционных проектов для совместной реализации, которые в любом случае будут осуществлены.
«Что касается того, перестанет ли Китай поставлять РФ технологии, если против него будут введены санкции или нет, мы, к сожалению, пока не знаем точно. Для этого должно пройти определенное количество времени. А пока Китай решает свои задачи в Европе. Соединенные Штаты Америки в свою очередь хотят этому воспрепятствовать», — заключил Кошкин.
Ранее политолог Александр Кочетков предположил, что Китайская Народная Республика попытается использовать мирное урегулирование конфликта на Украине в свою пользу для изменения существующего мирового порядка.