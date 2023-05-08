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Словацкие врачи раскрыли неожиданные полезные свойства лука

Общество
Словацкие врачи раскрыли неожиданные полезные свойства лука

Лук обладает огромным количеством полезных веществ. Соответствующей информацией поделились словацкие врачи.

Древние египтяне почитали этот овощ, потому что считали его символом «вечной жизни». Лук способствует профилактике многих болезней, указали специалисты. Он может помочь людям, которые борются с лишним весом. Также лук способствует улучшению настроения, добавили врачи.

Прежде стало известно, что злоупотребление сладостями может привести к углеводному похмелью. Симптомами заболевания может быть головокружение, агрессия, плохое настроение и упадок сил. Информацией поделилась диетолог Татьяна Жаровская.
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