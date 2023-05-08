Столичный ФК «Локомотив» разгромил «Сочи» со счетом 3:0 в матче 26-го тура РПЛ

«Локомотив», набрав 35 очков, поднялся на девятую позицию в турнирной таблице Российской премьер-лиги. «Сочи» с 34 очками, наоборот, спустился на 10-ю строчку. В следующем туре железнодорожники сыграют против самарских «Крыльев» 14 мая, а «Сочи» в этот же день примет у себя дома «Ростов».