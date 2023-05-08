Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Москву с рабочим визитом

Белорусский лидер Александр Лукашенко прибыл в Москву с рабочим визитом. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт.
Она подтвердила, что глава государства прилетел в столицу России накануне Дня Победы. Пока что детали визита Лукашенко не приводят. Вероятно, он, как и другие коллеги, примет участие в мероприятиях в Москве по случаю 9 Мая.
По приглашению президента РФ Владимира Путина в столицу уже прибыли некоторые главы стран СНГ. Российский лидер ранее провел встречу с кыргызским лидером Садыром Жапаровом, а также получил приглашение на ответный визит, передает URA.RU.