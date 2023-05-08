США хотят конкурировать с Китаем за Ближний Восток

В то же время США теряют былое влияние в регионе. Даже Саудовская Аравия, которая долгое время являлась основным союзником Вашингтона на Ближнем Востоке, постепенно разворачивается к Пекину и Москве: Эр-Рияд последовательно игнорирует требования администрации Белого дома об увеличении добычи нефти. Более того, королевство присоединилось к китайской инициативе по переводу торговых расчетов в юани, отказавшись от использования доллара.