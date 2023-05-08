США хотят конкурировать с Китаем за Ближний Восток

Эр-Рияд, 8 мая. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан прибыл в Эр-Рияд, где проведет переговоры со своими коллегами из Саудовской Аравии, ОАЭ и Индии. Центральной темой повестки станет обсуждение планов по реализации крупного инфраструктурного проекта, который свяжет государства Ближнего Востока и Индию.
Как сообщили изданию Axios источники, знакомые с вопросом, речь идет о плане строительства железнодорожной сети и создания морского коридора, которые свяжут арабские государства с индийскими портами. Проект является одним из ключевых пунктов плана Вашингтона, направленного на снижение влияния Китая в Ближневосточном регионе, и должен составить конкуренцию инициативе «Один пояс, один путь», которую продвигает Пекин.
По словам неназванного чиновника Белого дома, проект станет одной из многих тем, которые стороны затронут в ходе четырехсторонних переговоров. Второй источник указывает, что Джейк Салливан обсудит с наследным принцем Мухаммедом бен Салманом и другими официальными лицами Саудовской Аравии состояние двусторонних отношений между Эр-Риядом и Вашингтоном, вопросы региональной политики и возможность дальнейших шагов по нормализации отношений между Саудовской Аравией и Израилем.
Собеседники издания подчеркивают, что нынешняя инициатива стала итогом 18-месячных переговоров, проводившихся в рамках форума I2U2, в состав которого входят США, Израиль, ОАЭ и Индия. Мероприятие было учреждено в конце 2021 года для обсуждения стратегических инфраструктурных проектов на Ближнем Востоке.
Израиль выдвинул идею соединения региона железными дорогами во время встреч I2U2 в прошлом году. По словам бывшего израильского чиновника, идея состояла в том, чтобы использовать опыт Индии в таких крупных инфраструктурных проектах.
Представитель Тель-Авива, который участвовал в переговорах, признался журналистам, что план изначально рассматривался как средство сдерживания влияния Пекина в регионе.
«Никто не говорил этого вслух, но речь шла о Китае с самого первого дня», — отметил он.
Позже администрация Белого дома решила реализовать данный инфраструктурный проект, включив в него Саудовскую Аравию. Согласно видению Вашингтона, инициатива предусматривает соединение арабских стран Леванта и Персидского залива с помощью сети железных дорог. Данный транспортный коридор будет связан с портами Персидского залива, откуда пролягут торговые пути в Индию.
Несмотря на то, что Израиль в настоящее время не является участником проекта, по словам собеседников Axios, он может присоединиться к нему в будущем.
«Более интегрированный, взаимосвязанный Ближний Восток расширяет возможности наших союзников и партнеров, способствует региональному миру и процветанию и снижает потребность США в ресурсах в этом регионе в долгосрочной перспективе без ущерба для наших фундаментальных интересов или нашего участия в регионе», — заявил Салливан, выступая в Вашингтонском институте ближневосточной политики.
Он добавил, что основная идея заключается в том, чтобы соединить Южную Азию, Ближний Восток и США «способами, которые развивают наши экономические технологии и дипломатию».
Необходимо отметить, что четырехсторонние переговоры с участием Салливана состоялись на фоне роста влияния Пекина в регионе, который в последние месяцы сумел добиться заметных дипломатических успехов. При посредничестве Китая было достигнуто историческое соглашение о нормализации отношений между Саудовской Аравией и Ираном. Также окончательным провалом окончились усилия Вашингтона по смене правительства и международной изоляции Сирии — Дамаск полностью восстановил дипломатические отношения со странами региона, вернувшись в Лигу арабских государств.
В то же время США теряют былое влияние в регионе. Даже Саудовская Аравия, которая долгое время являлась основным союзником Вашингтона на Ближнем Востоке, постепенно разворачивается к Пекину и Москве: Эр-Рияд последовательно игнорирует требования администрации Белого дома об увеличении добычи нефти. Более того, королевство присоединилось к китайской инициативе по переводу торговых расчетов в юани, отказавшись от использования доллара.
В этом свете визит Салливана в Эр-Рияд можно рассматривать не только в качестве попытки оживить отношения с монархиями Персидского залива, но и как стремление предотвратить дальнейшее сокращение долларовой валютной зоны, поскольку ускорение этого процесса грозит Соединенным Штатам финансово-экономической катастрофой небывалых масштабов.