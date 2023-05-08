Рынок российских акций начал неделю со снижения на фоне ожидания новых санкций против РФ

Рубль и российский рынок акций падают во второй половине торгов понедельника 8 мая, следует из данных Московской биржи.
Цены на бумаги стремительно снижаются уже в начале недели. Это связывают с ожиданием объявления нового пакета антироссийских санкций. Внешние фондовые рынки, наоборот, выросли из-за надежды, что Соединенные Штаты смогут избежать замедления темпов экономического роста.
К вечеру понедельника индекс Мосбиржи снизился на 0,4% и составил 2527,59 пункта. Стоимость акций крупнейших компаний со стабильными показателями доходности упала в переделах 2,5%. Доллар вырос до 78,1 рубля.
Ранее на открытии торгов Московской биржи 4 мая курс доллара повысился до 79,22 рубля. Отмечается, что курс евро, наоборот, снизился и составил 87,68 рубля.