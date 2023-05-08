Рынок российских акций начал неделю со снижения на фоне ожидания новых санкций против РФ

Цены на бумаги стремительно снижаются уже в начале недели. Это связывают с ожиданием объявления нового пакета антироссийских санкций. Внешние фондовые рынки, наоборот, выросли из-за надежды, что Соединенные Штаты смогут избежать замедления темпов экономического роста.