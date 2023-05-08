На выборы в парламент Кувейта выдвинулись вдвое меньше кандидатов по сравнению с 2022 годом

Выборы пройдут 6 июня, и это уже третий плебисцит начиная с 2020 года, когда гражданам Кувейта пришлось голосовать за членов нового парламента взамен распущенного эмиром Навафом аль-Ахмедом аль-Джабером ас-Сабахом в 2019-м. Подобное для страны не редкость: из-за конфликта между Национальным собранием и кабинетом министров правительство периодически подает в отставку. В свою очередь, глава государства, пытаясь добиться слаженной работы двух ветвей власти, меняет состав парламентариев, которые не могут достичь консенсуса с кабмином.