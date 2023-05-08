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На выборы в парламент Кувейта выдвинулись вдвое меньше кандидатов по сравнению с 2022 годом

Весь мир
На выборы в парламент Кувейта выдвинулись вдвое меньше кандидатов по сравнению с 2022 годом

Всего зарегистрировано 104 человека, в том числе 2 женщины.

Число кандидатов на выборах в парламент Кувейта оказалось вдвое меньше, чем на голосовании в прошлом году.

По заявлению МВД страны, всего зарегистрировалось 104 человека, в том числе две женщины. В 2022-м их количество составляло 222 и 12 соответственно.

Заявки подал и 21 депутат из ранее распущенного состава Национального собрания Кувейта. В их числе оказался и спикер уходящего парламента Марзук аль-Ганим.

Выборы пройдут 6 июня, и это уже третий плебисцит начиная с 2020 года, когда гражданам Кувейта пришлось голосовать за членов нового парламента взамен распущенного эмиром Навафом аль-Ахмедом аль-Джабером ас-Сабахом в 2019-м. Подобное для страны не редкость: из-за конфликта между Национальным собранием и кабинетом министров правительство периодически подает в отставку. В свою очередь, глава государства, пытаясь добиться слаженной работы двух ветвей власти, меняет состав парламентариев, которые не могут достичь консенсуса с кабмином.

В прошлом году наследный принц Кувейта Мишааль ас-Сабах распустил парламент и организовал выборы в сентябре, после чего большую часть мест заняли представители оппозиции. Однако в марте Конституционный суд признал голосование нелегитимным и вернул на посты прошлый состав. Это решение было негативно воспринято как наблюдателями, так и населением.

Тем не менее депутатам задержаться не пришлось. На прошлой неделе принц распустил этот состав на основании «народной воли» и пообещал внедрить череду политических и правовых реформ, которые в числе прочего обеспечат прозрачность и легитимность очередных выборов, а также пресекут разногласия и злоупотребления положением со стороны законодательной и исполнительной ветвей власти.
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