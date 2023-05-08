Семеро солдат подорвались на мине в западной части Нигера

Ниамей, 8 мая. Автомобиль Национальной гвардии Нигера (GNN) подорвался на мине, в результате чего погибли семеро солдат.
По сообщению представителей GNN, транспортное средство осуществляло еженедельный рейс, перевозя боеприпасы. Инцидент произошел в нескольких километрах от юго-западной границы с Буркина-Фасо, где находится единственный в стране золотой рудник промышленного масштаба.
Золотоносный приграничный район является причиной высокой террористической активности в республике. Ранее радикалы напали на военнослужащих ВС Нигера, которые охраняли колонну машин золотодобывающей компании. По данным источников в службе безопасности, в результате атаки погибли пять бойцов правительственной армии, еще столько же получили ранения.
Кроме того, боевики устроили засаду для военных в юго-западной части страны. В результате атаки десять человек были убиты, еще 16 пропали без вести.